Bundesliga am Samstag: Prüfung für Kovac, Hoffnung für HSV

30. Spieltag

Berlin (dpa) - Trainer Niko Kovac dürfte am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag viele Blicke auf sich ziehen. Der künftige Coach des FC Bayern beginnt einen Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels seine Abschiedstour mit Eintracht Frankfurt in Leverkusen.

