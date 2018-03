Champions-League-Auslosung: Heynckes ohne «Wunschgegner»

Viertelfinale

Nyon (dpa) - Der FC Bayern fiebert der Auslosung des nächsten Gegners in der Champions League entgegen. Um 12.00 Uhr werden die Viertelfinalpartien am UEFA-Sitz in der Schweiz ermittelt.

Copyright © mittelhessen.de 2018