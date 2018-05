«Club» bejubelt «neues Lebensgefühl» - Köllner mit Zweifeln

Bundesliga-Rückkehr

Nürnberg (dpa) - In einer Szene-Bar im Herzen der Stadt machten die Nürnberger Rekordaufsteiger die Nacht zum Tag. Berauscht von ihrer achten Rückkehr in die Bundesliga tranken, tanzten und sangen sich die fränkischen Fußball-Helden die vier bleiernen Jahre in der Zweitklassigkeit aus den Gliedern.

Copyright © mittelhessen.de 2018