DFB-Sportgericht weist Aues Einspruch endgültig ab

Vor Relegation gegen Karlsruhe

Frankfurt (dpa) - Es bleibt dabei: Erzgebirge Aue muss in der Relegation gegen den Karlsruher SC um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga spielen. Auch ein erneuter Einspruch der Sachsen gegen die Wertung des Zweitliga-Spiels in Darmstadt führte nicht zum erhofften Erfolg.

