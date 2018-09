DFB sucht den E-Mail-Maulwurf

Länderspiel-Austragungsort

Sinsheim (dpa) - Ironie war das Letzte, was Reinhard Grindel gebrauchen konnte. Blass und sichtlich genervt ob der Nachfragen verschwand der DFB-Boss aus der Interview-Zone der Fußball-Arena in Sinsheim und kündigte eine interne Suche nach dem E-Mail-Maulwurf an.

Copyright © mittelhessen.de 2018