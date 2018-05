Deutschland weiter Erster der FIFA-Weltrangliste

Abstand auf Brasilien größer

Zürich (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft führt die FIFA-Weltrangliste weiterhin an. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw liegt knapp einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland mit 1544 Punkten an der Spitze.

