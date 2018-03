Die Hoffnung ist zurück: Frontzeck belebt die «Roten Teufel»

2. Liga

Kaiserslautern (dpa) - Was noch Ende Januar undenkbar schien, hat Michael Frontzeck in nur sechs Spielen geschafft: Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga wieder eine realistische Chance auf den Klassenerhalt.

Copyright © mittelhessen.de 2018