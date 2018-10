Eintracht will große Chance gegen Lazio nutzen

Russ für Abraham als Kapitän

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt setzt nach dem «Geisterspiel» bei Olympique Marseille in der Heimpartie der Europa League am Donnerstagabend (21.00 Uhr) gegen Lazio Rom besonders auf die 47.000 Zuschauer in der ausverkauften Commerzbank-Arena.

