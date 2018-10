Englischer Fußball nach Hubschrauberunglück unter Schock

Leicester-Besitzer

Leicester (dpa) - Am Tag nach dem Absturz eines Hubschraubers am Stadion von Leicester City haben Fans Blumen in der Spielstätte des englischen Fußball-Erstligisten niedergelegt. Trauernde Fans weinten und trösteten sich gegenseitig.

