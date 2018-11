Ernüchterung bei Nagelsmann: Hoffenheim mit Minimalchance

Champions League

Lyon (dpa) - Der dichte Nebel beim Abflug in Lyon spiegelte die trüben Aussichten wider. Ernüchtert ist die TSG 1899 Hoffenheim am Donnerstag von der so hoffnungsvoll gestarteten Champions-League-Reise aus Frankreich zurückgekehrt.

