Ex-Profi über psychische Probleme: Hat man mir nie angesehen

Martin Amedick

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Martin Amedick hat sich ähnlich wie Per Mertesacker über die mentalen Probleme in seiner Karriere geäußert. In tiefen depressiven Phasen sei er immer panisch geworden, je näher der Anpfiff einer Partie rückte.

Copyright © mittelhessen.de 2018