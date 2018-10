Ex-Weltmeister Mertesacker sagt Tschüss

Noch einmal in die Eistonne

Hannover (dpa) - Den Gang in die Eistonne kündigte Per Mertesacker bereits vor seinem Abschiedsspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Hannover an. «Die werde ich brauchen. Es warten knallharte 90 Minuten», prophezeit der frühere Fußball-Weltmeister.

Copyright © mittelhessen.de 2018