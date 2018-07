FC Bayern startet USA-Reise - Tests gegen Juventus und Pep

Hochkarätige Testspiele

München (dpa) - Der FC Bayern München reist am Montag (8.30 Uhr) in die USA. Für die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac stehen beim einwöchigen Trip zwei hochkarätige Testspiele an. In Philadelphia trifft der deutsche Fußball-Meister auf den neuen Cristiano-Ronaldo-Club Juventus Turin.

Copyright © mittelhessen.de 2018