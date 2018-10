FC Nürnberg will Frankfurter Offensivwucht in Griff bekommen

Bundesliga am Sonntag

Nürnberg (dpa) - Sébastien Haller, Ante Rebic, Luka Jovic - der 1. FC Nürnberg will im Bundesligaspiel am Sonntag vor allem den starken Angriff von Eintracht Frankfurt in den Griff bekommen.

Copyright © mittelhessen.de 2018