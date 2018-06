Fokus auf Mexiko - Löws makellose Bilanz in Auftaktspielen

Vor WM-Start

Watutinki (dpa) - Jetzt rückt Mexiko total in den Fokus. In Teamsitzungen und auf dem Trainingsplatz bereitet Joachim Löw nach einer ersten Eingewöhnungsphase im russischen WM-Quartier den Fußball-Weltmeister konkret auf das so wichtige erste Spiel in Moskau vor.

