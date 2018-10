Freiburg bringt Gladbach aus dem Tritt: 1:3-Niederlage

Angstgegner

Freiburg (dpa) - Borussia Mönchengladbach kann auch in Top-Form nicht beim SC Freiburg gewinnen. Über 16 Jahre nach dem bisher einzigen Bundesliga-Sieg im Schwarzwald-Stadion setzte sich am Freitag mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage der Auswärtsfluch der zuletzt so starken Borussia im Breisgau fort.

