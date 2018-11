Gegenangriff: FIFA attackiert Infantino-Kritiker

Fußball-Weltverband

Zürich (dpa) - Gianni Infantino muss sich immer kritischeren Fragen stellen - und geht zum Gegenangriff über. Die Verteidigung der FIFA nach Vorwürfen gegen den Präsidenten heizt aber die Zweifel an der Unabhängigkeit ihrer Ethikkommission und der Schlagkraft des europäischen Financial Fairplays an.

Copyright © mittelhessen.de 2018