Giefer-Patzer schockt den FCA - «Kann so nicht weitergehen»

2:3-Heimpleite gegen Werder

Augsburg (dpa) - Pfiffe von Fans, Tränen beim Trainer, Entsetzen in ganz Augsburg: Mit seinem fatalen Fehlgriff hat Fabian Giefer den FC Augsburg just vor dem Topspiel beim FC Bayern fußballerisch wie menschlich in die Bredouille gepatzt.

