HSV feiert 1:0 in Magdeburg - Darmstadt besiegt Fürth 2:0

2. Liga Freitagsspiele

Magdeburg (dpa) - Der Hamburger SV hat am Freitagabend Neu-Coach Hannes Wolf in Magdeburg eine perfekte Premiere beschert und seine Ergebniskrise in der zweiten Liga gestoppt. Der SV Darmstadt 98 hat nach sechs Spielen ohne Sieg erstmals wieder gewonnen.

