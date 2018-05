HSV hat «noch nichts erreicht» - VfL will die Wende

33. Spieltag der Bundesliga

Berlin (dpa) - Am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielen alle 18 Teams zur gleichen Zeit. Es geht am Samstag um die Champions League, die Europa League und den möglichen Absturz in die Zweitklassigkeit. Einige Entscheidungen können in der Woche vor dem großen Finale bereits fallen.

