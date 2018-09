Hart, aber fair: Heribert Bruchhagen feiert 70. Geburtstag

Fußballmanager im Ruhestand

Hamburg (dpa) - Seine langjährige Vorstandskarriere? Ist endgültig vorbei. Irgendein Fußballspiel? Findet gerade nicht statt. Und so feiert Heribert Bruchhagen seinen 70. Geburtstag zu Hause in Ostwestfalen, und nicht auf irgendeiner Geschäftsstelle oder in einem Stadion.

