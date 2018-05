Heynckes geht mit Botschaft: «Konkurrenz muss mal powern»

Fußball-Ruhestand

München (dpa) - Wehmut? Nur «ein bisschen». Nein, Jupp Heynckes freut sich vor seinem Rekordspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag auf sein diesmal wirklich allerletztes Mal in der Fußball-Bundesliga und die bevorstehende Rückkehr in den unterbrochenen Trainer-Ruhestand.

Copyright © mittelhessen.de 2018