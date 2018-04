Hoffenheim nach 3:1 gegen Hannover vorerst auf Platz vier

Kramaric erzielt drei Tore

Sinsheim (dpa) - 1899 Hoffenheim hat sich zumindest bis zum Samstag auf Platz vier in der Fußball-Bundesliga verbessert, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Hoffenheim zog dank des 3:1 (1:1) über Hannover 96 an Bayer Leverkusen vorbei.

