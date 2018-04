Horst Hrubesch gibt Debüt als Trainer der DFB-Frauen

WM-Qualifikation

Leipzig (dpa) - Der Trainer ist der Star. Beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Samstag in Halle an der Saale gegen Tschechien sind die Augen aller zunächst auf Horst Hrubesch gerichtet.

