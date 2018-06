KFC Uerdingen steigt in die 3. Liga auf

DFB erteilt Lizenz

Frankfurt/Main (dpa) - Große Erleichterung in Krefeld, riesige Enttäuschung in Mannheim: Der KFC Uerdingen steht als Rückkehrer in den Profifußball fest und darf endgültig in die 3. Liga aufsteigen.

