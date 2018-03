KSC im Aufschwung dank Trainer Schwartz - Ziel Aufstieg

3. Liga

Karlsruhe (dpa) - Nach einer beeindruckenden Erfolgsserie hat der Karlsruher SC noch lange nicht genug: Der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ist das klare Ziel des Traditionsclubs. Und die Voraussetzungen dafür sind beim KSC derzeit so gut wie lange nicht in dieser Saison.

