Kovac: «absolute Freude» - Bayern wollen ein Zeichen setzen

Champions-League-Auftakt

Lissabon (dpa) - Als Spieler kennt Niko Kovac die Champions League, als Trainer betritt der Kroate am heutigen Mittwochabend in Portugal Neuland. Gegen Benfica Lissabon peilt der 46-Jährige mit dem FC Bayern München einen idealen Start in die Gruppenphase an.

