Kroatien im WM-Halbfinale mit Rebic und ohne Kramaric

Gegen England

Moskau (dpa) - Mit Bundesliga-Profi Ante Rebic geht Kroatiens Nationalmannschaft in das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen England. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt steht in Moskau in der Startformation.

