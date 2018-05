Kroos: Erst Urlaub, dann WM - Bierhoffs launige Ansage

Dauer-Champion

Kiew/Eppan (dpa) - Leon Kroos wollte endlich los. Ungeduldig hielt sich der Vierjährige an der Hosentasche von Papa Toni fest, der in der Interview-Zone des Olympiastadions von Kiew nach seinem vierten Champions-League-Triumph so viele Fragen beantworten musste.

