Last-Minute-Tor: Leipzig bucht Europa-League-Gruppenphase

3:2 gegen Luhansk

Leipzig (dpa) - Mit einem Schuss ins Glück hat Emil Forsberg seinem Club RB Leipzig in letzter Minute die Gruppenphase in der Europa League gesichert. Zudem gab es gut 2,9 Millionen Euro als Zuschlag für den Transfer-Endspurt an diesem Freitag.

Copyright © mittelhessen.de 2018