Lockerheit zurückgeholt: Hrubesch geht von sicherem Sieg aus

Vor WM-Qualifikationsspiel

Leipzig (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben einiges gutzumachen. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat die Trainingstage in Leipzig genutzt, um den Spielerinnen den Glauben an sich wiederzugeben. Im WM-Qualifikationsspiel am Samstag (16.15 Uhr) soll es Tschechien zu spüren bekommen.

