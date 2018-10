Löw überrascht mit Neuling Uth und Can in der Startformation

Nations League

Amsterdam (dpa) - Mit Neuling Mark Uth und dem nachnominierten Emre Can in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend in Amsterdam zum Nations-League-Spiel gegen die Niederlande an.

