Löw versammelt DFB-Team in Leipzig

Testspiel und Abstiegskampf

Leipzig (dpa) - Joachim Löw versammelt seinen Kader für die letzten Länderspiele des so enttäuschende WM-Jahres in Leipzig. Bis um 22.00 Uhr werden Kapitän Manuel Neuer und dessen Kollegen im Teamhotel in Leipzig erwartet.

