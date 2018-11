Lorant gegen modernen Fußball: «Kann nicht wahr sein!»

Ex-1860-Coach

Waging am See (dpa) - Werner Lorant kann mit dem modernen Fußball nur noch wenig anfangen. Der frühere Bundesliga-Profi und Kulttrainer des TSV 1860 München wetterte in der «Sport Bild» gegen viele Aspekte des Sports, die sich zum Negativen entwickelt hätten.

Copyright © mittelhessen.de 2018