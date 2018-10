Marseille nur remis - Arsenal, Chelsea und Salzburg siegen

Europa League

Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurts Gruppengegner Olympique Marseille hat in der Europa League erneut geschwächelt. Nach der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen die Hessen, kamen die Franzosen am Donnerstagabend trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs nicht über ein 2:2 (0:0) bei Apollon Limassol hinaus.

Copyright © mittelhessen.de 2018