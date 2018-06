Mauer-Pflichtsieg für DFB-Team: Nur 2:1 gegen Saudi-Arabien

WM-Generalprobe

Leverkusen (dpa) - Joachim Löw winkte kurz in Richtung Fans und verschwand dann schnell in den Kabinentunnel. Was der Bundestrainer zuvor bei der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien gesehen hatte, konnte ihm nicht gefallen haben.

Copyright © mittelhessen.de 2018