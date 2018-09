Modric hofft auf Ronaldo-Nachfolge als Weltfußballer

FIFA-Auszeichnung

London (dpa) - Kein Messi - und auch kein Ronaldo? Die Ehrung des Weltfußballers könnte in diesem Jahr eine Ära beenden. Bei der FIFA-Gala am Montagabend in London spricht viel für einen großen Abend des kroatischen Vize-Weltmeisters Luka Modric.

