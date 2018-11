Mourinhos Häme: «Aus Freude und Wut explodiert»

Sieg bei Juve

Turin (dpa) - Was für eine Genugtuung. José Mourinho läuft über das Feld, hält seine rechte Hand an sein Ohr, verzieht das Gesicht so stark, als ob es auch die Juventus-Fans auf dem hintersten Rang sehen sollen.

Copyright © mittelhessen.de 2018