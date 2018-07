Neuaufbau ohne Özil - Löw will «Feuer und Begeisterung»

Fußball-Nationalmannschaft

Frankfurt/Main (dpa) - Am Tag der Entscheidung wird Mesut Özil sportlich keine Rolle mehr spielen. Joachim Löw verkündet am 29. August seinen Kader für den Neuanfang - ein Kader ohne einen per Generalabrechnung zurückgetretenen Lieblingsspieler.

