RB Leipzig peilt Zwei-Punkte-Schnitt in Liga an

Nach Trondheim-Sieg

Trondheim (dpa) - Aufatmen bei RB Leipzig. Das Team von Cheftrainer Ralf Rangnick hat mit dem 3:1 bei Rosenborg Trondheim den ersten Sieg in der Europa League eingefahren und will nun in der Bundesliga nachlegen.

