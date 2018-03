Ramos «macht sich in die Hose» - Messi wird wieder Vater

Primera Division

Madrid/Barcelona (dpa) - So ein «Malheur» passiert im Fußball auch nicht alle Tage: Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos verließ am Samstag beim Stand von 1:1 gegen den SD Eibar plötzlich den Rasen und eilte in Richtung Kabine.

