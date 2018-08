Real Madrid startet ins Jahr eins nach Ronaldo

Europäischer Supercup

Madrid (dpa) - Für Ex-Weltmeister Toni Kroos und seine Teamkollegen von Real Madrid wird es ernst. Im Spiel um den europäischen Supercup gegen Stadtrivale Atlético startet der Champions-League-Sieger der vergangenen drei Jahre am Mittwoch in Tallinn in das ungewisse Jahr eins nach CR7.

