Real hat keine Angst mehr vor «La Bestia Negra»

Vor Duell mit FC Bayern

Madrid (dpa) - Real Madrid hat vor der «Schwarzen Bestie» keine Angst mehr. Das war schon am Vorabend des Gigantentreffens in der Champions League zu spüren, als Zinedine Zidane und Weltmeister Toni Kroos in der Münchner Fußball-Arena zum verbalen Vorspiel antraten.

Copyright © mittelhessen.de 2018