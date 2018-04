Rom feiert Coup gegen Barca - Liverpool siegt in Manchester

Champions League

Rom (dpa) - Superstar Lionel Messi und der FC Barcelona scheitern völlig überraschend in der Fußball-Champions-League an AS Rom. Der Favorit verliert nach einem 4:1 im Hinspiel das Rückspiel noch 0:3 in Italiens Hauptstadt.

