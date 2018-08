SV Drochtersen/Assel bereit für Pokal-Hit gegen FC Bayern

Hoffen auf ein Wunder

Drochtersen (dpa) - Das Banner an der Kirche St. Johannis und Katherinen in Drochtersen ist nicht zu übersehen. «Wir glauben an Wunder», steht auf dem Plakat in großen Lettern. «Wir vertrauen auf Gott. Wir sind D/A». D/A steht für die SV Drochtersen/Assel.

