Salzburg dreht Spiel gegen Celtic - Arsenal gewinnt in Baku

Europa League

Berlin (dpa) - Nach dem Überraschungssieg bei RB Leipzig hat RB Salzburg am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League einen überzeugenden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen Celtic Glasgow verbucht und die Führung in der Gruppe gefestigt.

Copyright © mittelhessen.de 2018