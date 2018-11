Schalke hat Königsklassen-Achtelfinale im Visier

Champions League

Porto (dpa) - Der FC Schalke 04 tritt an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League beim portugiesischen Meister FC Porto an. Noch ist der Fußball-Bundesligist in der Gruppenphase ungeschlagen und kann mit dem dritten Sieg den Einzug ins Achtelfinale vorzeitig perfekt machen.

Copyright © mittelhessen.de 2018