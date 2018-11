Schalke plant Achtelfinal-Einzug - «Wäre ein Meilenstein»

Champions League

Porto (dpa) - In der Bundesliga noch hinterher, in der Champions League voll im Soll. Schalke 04 will beim FC Porto die Alltagssorgen vergessen und den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen.

