Ter Stegen steht gegen Spanien im DFB-Tor

Löw bei Neuer «optimistisch»

Düsseldorf (dpa) - Marc-André ter Stegen wird im Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr) in Düsseldorf im Tor stehen. Das kündigte Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel an.

