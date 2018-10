Usain Bolt vor Startelf-Debüt als Fußballer

Schnellster Mann der Welt

Osford (dpa) - Sprint-Olympiasieger Usain Bolt steht vor seinem Startelf-Debüt als Fußballer. Der 32 Jahre alte Jamaikaner könnte am Freitag in einem Testspiel des australischen Erstligisten Central Coast Mariners in Sydney von Beginn an auflaufen.

